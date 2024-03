Esclusione Juventus dalla Coppa: nuovo annuncio in radio

Michele Plastino: “Ha ragione De Laurentiis”. Alla vigilia di Napoli-Juventus, arriva il commento del noto gionalista romano alle parole del presidente partenopeo.

Non c’è niente di fare. E’ troppo forte la tentazione. Irresistibile. Attaccare la Juventus sempre, in ogni modo, in ogni situazione, lo fa sentire meglio. Forse, addirittura, più forte.

Aurelio De Laurentiis ha parlato pochi giorni prima della sfida che vedrà opposti, domenica sera allo Stadio Maradona di Napoli, i campioni d’Italia alla Juventus. Lo ha fatto all’interno di evento prestigioso tenutosi al Londra, il Business of Football Summit, organizzato dal Financial Times.

E’ da lì che è partito l’attacco alla Juventus. L’ennesimo. Lo spunto gliel’ha fornito il Mondiale per club 2025. Napoli e Juventus sono le due formazioni in lizza per affiancare l’Inter come seconda squadra italiana nella prestigiosa competizione. E sarà una sfida all’ultimo punto. Di seguito il pensiero di De Laurentiis, ripreso da tuttosport.com.

“Se dovessimo battere il Barcellona e successivamente ottenere un pari e una vittoria, saremo qualificati di diritto. Ma penso pure che il Napoli dovrebbe andarci comunque, proprio perché se la Juventus è stata punita dalla UEFA con l’eliminazione dalle coppe europee, non dovrebbe nemmeno essere ammessa al Mondiale per club“.

Le parole del numero uno napoletano hanno, com’era facile da prevedere, provocato numerose reazioni. Il giornalista romano, Michele Plastino, ha voluto commentare le parole di Aurelio De Laurentiis.

Michele Plastino: “Ha ragione De Laurentiis”

Michele Plastino, una delle voci più importanti dell’emittenza radio-televisiva romana e non soltanto, oggi direttore di Radio Sportiva, è intervenuto a commento delle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis.

A Radio Marte, il noto giornalista romano ha detto che: “Ha ragione De Laurentiis e credo che la penalizzazione della Juve dovrebbe coinvolgere anche il mondiale per club. A livello etico ha ragione il presidente del Napoli. Certo non essendoci precedenti è difficile dire cosa accadrà“.

Sembra, però, che il numero uno del Napoli sia andato già oltre le dichiarazioni rilasciare all’evento londinese. La società partenopea avrebbe infatti intenzione di chiedere alla FIFA l’esclusione della Juventus dal Mondiale per club.

Per la Juventus, secondo il Napoli ed il suo presidente, vi dovrebbe essere pertanto un’appendice ‘punitiva’ alla pena che la società bianconera sta ancora scontando.

Il regolamento, però, parla chiaro. La UEFA, e quindi l’Europa, avrà a disposizione 12 posti. I primi quattro saranno occcupati dalle ultime quattro formazioni vincitrici della Champions League. Le restanti otto saranno decise, solo e soltanto, dal ranking delle ultime quattro stagioni in base ai risultati ottenuti nella massima competizione europea per club.