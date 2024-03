Juve spacciata, offerta folle: va al Barcellona

Ultimissime notizie di calciomercato sul futuro del giocatore: c’è l’annuncio che spiazza i tifosi. Lo prende il Barcellona: ecco cosa sta succedendo.

Nuovi aggiornamenti in merito al destino del calciatore. Emergono delle importanti novità di mercato relative a questa trattativa. Il Barcellona ha accelerato per il giovane talento: sta beffando la Vecchia Signora, ecco tutti i dettagli.

Il giocatore è ad un passo dall’addio. Il mancato rinnovo di contratto ha portato la società a mettere fuori squadra il giovane talento che ora non rientra più nei piani del club. Ci sono delle notizie importanti relative al destino del calciatore che può salutare la prossima estate ed andare in una grande squadre. L’interesse da parte delle società non manca: ci sono top club europei che lo seguono, da tempo, con grande attenzione. Tra questi anche la Juventus che è una delle società che ha un forte interesse nei confronti del 18enne che ha già fatto intravedere il suo talento. Dal carattere particolare, s’è subito messo contro il suo attuale club, rifiutando la proposta di rinnovo. Una situazione che l’ha portato – per adesso – fuori squadra. I suoi agenti sono a lavoro per trovargli una nuova destinazione la prossima stagione: la Juventus è ancora in corsa? Ecco le ultimissime notizie.

Calciomercato: il Barcellona beffa la Juve?

La rottura inaspettata di Roony Bardghji con il Copenhagen ha suscitato scalpore. Club come il Barcellona hanno mostrato notevole interesse per il giovane esterno che era, fino a poco tempo fa, anche nella lista della Juventus.

Roony Bardghji, noto per la sua abilità in campo, ha sorpreso tutti per le sue doti e qualità tecniche. Nonostante non sia infortunato, in questo momento è fuori al Copenhagen. La sua assenza è dovuta al mancato rinnovo di il contratto con il club danese.

Secondo quanto riferito dal giornalista esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il giocatore ha rifiutato la proposta di prolungare il suo contratto in scadenza a giugno 2025. Ciò ha portato il Copenhagen ad allontanarlo dalla squadra. Questa decisione lascia intendere la possibilità di un trasferimento in estate. A soli 18 anni Bardghji ha attirato l’attenzione di squadre importanti, che potrebbero prenderlo in vista della prossima stagione.

Anche la Juventus era uno dei club iscritti nella corsa per prendere Bardghji. Ad oggi, però, c’è un’altra big in corsa che ha maggiori chance ed è il Barcellona.