La Juventus apre le casse: colpo a titolo definitivo, ecco 35 milioni

Ultimissime notizie calciomercato Juventus: colpaccio Giuntoli, apre le casse con 35 milioni e mette a segno un primo squillo.

In attesa di conoscere il nome del prossimo allenatore della Juventus, con Allegri ancora in discussione nonostante un contratto in scadenza a giugno 2025, Giuntoli e Manna sono a lavoro per la prossima stagione. A prescindere da chi siederà in panchina, i due dirigenti stanno portando avanti una serie di operazioni in modo da consentire alla Juventus di avere a disposizione la giusta liquidità per poter operare sul prossimo mercato estivo 2024.

Nessuno si aspettava l’exploit del giocatore che ha sorpreso davvero in tanti. Qualità importanti per l’esterno che è migliorato anche grazie al lavoro di mister Di Francesco che ha valorizzato le caratteristiche dell’argentino di proprietà della Juventus. Adesso i tifosi attendono di conoscere il futuro di Matias Soulè. Il giocatore è nella lista di tantissime società inglesi, che sono pronti a scommettere sulle doti dell’argentino che è considerato un vero e proprio crack. Ecco la posizione del club bianconero riguardo l’eventuale partenza di Soulé, nel prossimo calciomercato estivo 2024.

Affare d’oro per la Juventus: plusvalenza da sogno, i dettagli

La consacrazione a Frosinone di Matias Soulé fa felice la Juventus che ha la possibilità di mettere a segno una mega plusvalenza. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Giuntoli è pronto a cedere l’argentino che ha una valutazioni che si avvicina ai 35 milioni di euro. Soldi necessari per portare avanti altre trattative di mercato.

Non ci sono, dunque, grosse speranze di rivedere alla Juventus Soulé. Nella testa di Giuntoli, l’argentino può essere l’uomo giusto per finanziare altri colpi in entrata.

A conferma di ciò arrivano le parole del giornalista Daniele Longo a Juventibus in merito alla possibilità di cedere, nel prossimo calciomercato estivo, Matias Soulé che è ad oggi il protagonista indiscusso del Frosinone con dieci reti in Serie A.

“Soulé ha un altro tipo di mercato, giocatore top che ha una valutazione da 30-35 milioni di euro. Se la Juventus decidesse di venderlo, sarà a titolo definitivo per monetizzare. Il suo mercato può essere la Premier”.

Futuro in Inghilterra, dunque, per il calciatore argentino che difficilmente proseguirà la sua esperienza in Italia. Molto, però, dipenderà anche dal futuro allenatore della Juventus. In caso di cambio di modulo, infatti, all’interno della dirigenza potrebbero fare delle valutazioni diverse su Matias Soulé. Ad oggi, da ciò che esce fuori dalla Continassa, sono maggiori le possibilità di un addio in estate del giovane argentino piuttosto che una conferma in Prima Squadra.