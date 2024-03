Match contro i bianco azzurri rinviato: UFFICIALE, ecco il motivo

Match contro i bianco azzurri rinviato. Il calendario calcistico deve annoverare un altro rincio. E’ arrivata la motivazione ufficiale.

I ‘Gattopardi’ che guidano il nostro calcio promettono, da sempre, un cambio delle regole. Un calcio più ‘vivibile’ per le squadre, meno stressato da calendari fitti a tal punto che non può entrare neanche uno spillo…di recupero.

A targhe alterne, ora un dirigente di società, ora un altro, abbaia alla luna per cercare di scuotere un ambiente in cui l’unico, reale pensiero è che “bisogna cambiare tutto per non cambiare niente“.

Ed in questo calcio ogni imprevisto diventa una sorta di catastrofe annunciata. E così anche il maltempo può diventare un problema serio e di difficile soluzione. Che in inverno possa piovere non dovrebbe, però, rappresentare una clamorosa novità.

Ma in questo calcio saturo di date ed appuntamenti prefissati da tempo basta un acquazzone per far salire la pressione a molti. Una pioggia abbondante che rende impraticabile un terreno di gioco ed addio partita. Tutto da rifare.

Match contro i bianco azzurri rinviato

“L’è tutto sbagliato, l’è tutto da rifare“, avrebbe urlato a gran voce il grande Gino Bartali, con il suo inimitabile accento toscano. Lo avrebbe urlato agli attuali ‘conducenti’ del treno calcio, che sta presentando un numero eccessivo, e preoccupante, di improvvise ‘fermate’.

Il calcio si è fermato, nuovamente, nel Campionato di Seconda Categoria – Savona, girone B. Non si disputerà, infatti, la gara che avrebbe visto opposte la formazione del Pallare a quella della Rocchetese.

Impraticabilità del campo dei biancoazzurri. Questa la motivazione ufficiale del rinvio. La gara verrà pertanto recuperata in data da destinarsi. Come ci informa tuttocampo.it, in questo girone saranno due le gare che non verrano disputate.

Ed è già partita la caccia alle prime date disponibili per i due recuperi.