“Esonero Allegri, ecco il nuovo allenatore”: l’annuncio durante Napoli-Juve

“Esonero Allegri, ecco il nuovo allenatore”: lo hanno “annunciato” durante Napoli-Juve. Dopo l’exploit di questa sera non hanno più dubbi

Si sta giocando Napoli-Juventus, una partita fondamentale per la squadra di Allegri che potrebbe allungare sulla quinta in classifica, visto che l’Atalanta ha perso e la Roma ha superato la squadra di Gasperini. Ma i tifosi della Juve pensano ad altro. Al prossimo allenatore, quello che si dovrebbe sedere in panchina la prossima stagione.

Le parole di ieri di Allegri in conferenza e anche quelle dell’agente del tecnico a Radio Deejay, sempre nella giornata di ieri, hanno aperto diverse interpretazioni per il futuro. E ad oggi un proseguimento dell'”amore” tra le parti sembra essere difficili. E, in tutto questo, i tifosi della Juve hanno già deciso chi deve essere l’allenatore bianconero per la prossima stagione.

“Esonero Allegri”, tutti vogliono Thiago Motta

E chi è prescelto? Sì, proprio lui, Thiago Motta del Bologna, che questa sera ha espugnato il campo dell’Atalanta. Sui social sono diversi i tifosi della Juve che hanno commentato la situazione degli emiliani, e vogliono l’oriundo la prossima stagione. Di sicuro quello che Motta sta facendo è di un altro livello, ma la Juve è un’altra cosa e noi, oggettivamente, non capiamo come possa essere così. Non capire come possa cambiare davvero tanto quando uno allena il Bologna, con tutto il rispetto, e quando uno allena la Juve con tutte le pressioni che ci sono dietro. Comunque, tralasciando questo discorso, che è un pensiero e niente più, andiamo a vedere insieme quelli che sono stati i Tweet dei tifosi della Juve.

Ragazzi questo allenatore sta facendo un miracolo, altro che #Allegri.

VOGLIO THIAGO MOTTA SULLA PANCHINA DELLA #Juventus.#AtalantaBologna https://t.co/hBoadAV6JU — ✨ALLEGRI OUT✨ (@DaniloneGobbone) March 3, 2024

Thiago Motta deve essere allenatore della Juventus.

Questo non si è goduto nemmeno i 3 punti appena vinti a Bergamo, è entrato negli spogliatoi per fare un cazziatone al centrocampo che aveva perso una palla sanguinosa nel finale. Mentalità che serve a noi. — ⚪⚫🦓 – 𝕏 (@JacomoJuventi) March 3, 2024

Mister da una persona così intelligente come te nn mi aspetto jno frase del genere .

A Zidane devi dare minimo 8 mil all anno la Juventus e soprattutto Giuntoli nn è quel tipo di dirigente che fa queste spese folli .

THIAGO MOTTA È IL PROFILO GIUSTO — FraFri 10 (@Frances59196610) March 2, 2024