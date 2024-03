“Juventus retrocessa”: ha fatto tutto Allegri, in diretta esplode il caos

“Juventus retrocessa”: ha fatto tutto Allegri. Ormai non si parla d’altro. Il tema è il futuro allenatore della Juventus, con al centro il tecnico livornese.

Napoli, ed il Napoli, aggiungeranno un altro capitolo all’infinita saga legata a Massimiliano Allegri. Probabilmente lo stesso tecnico livornese, nonostante quasi quattro decenni di calcio professionistico, tra campo e panchina, si starà stupendo di come non si parli d’altro.

Non si spiega come mai più dell’Inter che viaggia a ritmi record o della stagione difficile di squadre di prima fascia come Napoli e Lazio, si continui sempre e soltanto a parlare dell’allenatore della Juventus e del suo futuro prossimo.

Ed in tale contesto le informazione sono tante e tali da far perdere l’orientamento. Si legge e si ascolta tutto ed il suo contrario. Da: Allegri viene confermato da Giuntoli ed il tecnico livornese non s’immagina su nessun’altra panchina se non su quella bianconera, a: Giuntoli ha contattato Thiago Motta per portarlo a Torino il prossimo giugno.

Il futuro di Allegri, e le strategie apparentemente incomprensibili della Juventus, diventano argomento di discussione in tutti i salotti buoni del calcio. Anche nel salotto di Radio Deejay, dove due volti noti del giornalismo, Fabio Caressa ed Ivan Zazzaroni, hanno disquisito sull’avvincente tema.

“Juventus retrocessa”: ha fatto tutto Allegri

La domanda delle domande la lancia Fabio Caressa e rivolgendosi ad Ivan Zazzaroni gli chiede: “Secondo te Allegri resta o meno alla Juve?“.

La risposta del direttore del Corriere dello Sport non si fa attendere: “C’è qualcuno alla Juventus che non lo vuole più. Non so se questo qualcuno abbia potere decisionale“. La situazione è quanto mai complicata, con nomi che, un giorno si e l’altro pure, vengono sbattuti in prima pagina lasciando intendere come il destino di Allegri sulla panchina della Juventus appaia segnato.

E su questo l’opinione di Ivan Zazzaroni è tranciante: “Io dico che se non avessero avuto Allegri, sarebbero retrocessi. E’ chiaro che è un’iperbole. Però per quello che è accaduto lo scorso anno, in Champions non sarebbero andati“. Per il direttore Zazzaroni Massimiliano Allegri andrebbe confermato. Senza se e senza ma.

