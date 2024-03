Vlahovic salta Juventus-Atalanta: Marelli “inchioda” Mariani

By

Vlahovic ammonito salterà Juventus-Atalanta: giallo incredibile e pesantissimo. Marelli infatti inchioda Mariani

La prima notizia della serata è l’ammonizione di Dusan Vlahovic – che poco prima aveva sbagliato un gol che per uno con le sue qualità sembrava semplice – che gli farà saltare la prossima partita di campionato della Juventus contro l’Atalanta. Sarà un’assenza pesantissima per Allegri, che infatti non era d’accordo con la decisione di Mariani.

E oltre quelle che sono state le proteste dei bianconeri, che ci stanno tutte, è arrivato su Dazn anche il commento di Marelli, che sappiamo benissimo qual è il suo lavoro, e cioè quello di commentare le decisioni arbitrali. E Marelli ha commentato in questo modo quella di Mariani. “Una spiegazione fallacea, è un’ammonizione pesante e Mariani si poteva limitare ad un richiamo” ha detto. Spiegazione fallacea perché non era il terzo fallo di Vlahovic, ma era il terzo che subiva Kvara, quindi non c’entra davvero nulla con quello che ha detto a Locatelli e Cambiaso il direttore di gara. Insomma, una prima recriminazione, dopo quella del gol sbagliato da Dusan.