Adani stende Allegri con un sorriso: sul web non si parla d’altro

Adani stende Allegri con il sorriso finale. Ecco le parole del commentatore sportivo alla Domenica Sportiva stuzzicato sul tema allenatore della Juventus

Il tema caldo. Da un poco di tempo. Ma dopo le ultime uscite sia di Allegri sia del suo agente, è ancora più caldo. Il futuro non si conosce, non si sa quello che succederà la prossima stagione sulla panchina della Juventus. Di sicuro c’è che Max ha ancora un anno di contratto e che i giocatori che ha a disposizione ne parlano tutti bene. E questo non può essere una cosa di poco conto.

Poi come sempre ci sono quelli che commentano. E se prima vi abbiamo riportato le parole dette ieri sera durante Il Club di Sky, adesso ci sono quelle di Lele Adani che invece ha parlato alla Domenica Sportiva.

Adani stende Allegri, le sue parole

“La cosa interessante è che tra proprietà, direzione sportiva, guida tecnica e tifosi non c’è la stessa unione di intenti. Nessuno si espone, ognuno tira l’acqua al proprio mulino. Credo che dodici milioni di tifosi abbiano diritto a sapere qualcosa di più se vogliamo dire qualcosa di interessante. Nessuno esce allo scoperto. Secondo me ci sono le basi per progettare il futuro, ma nessuno fa la prima mossa. Le basi del futuro con Allegri? O senza…”

E alla fine Adani ha sorriso. Insomma, la sensazione è che Adani stia cercando di cambiare il tiro cercando di coinvolgendo i tifosi della Juventus e non attaccando solamente Allegri. Anche perché ieri sera oggettivamente la Juventus ha fatto bene contro il Napoli e non avrebbe meritato di perdere una partita con tutte quelle occasioni create davanti la porta di Meret.