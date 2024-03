Dalla Juve all’Inter con lo scambio: colpo da maestro Marotta

Marotta pronto a mettere il punto su un obiettivo comune ai bianconeri: ecco i dettagli del potenziale affare.

Il mercato calcistico è sempre in fermento, e le voci di possibili trasferimenti continuano a tenere alta l’attenzione degli appassionati. L’ultima voce che circola nel mondo del pallone riguarda un potenziale assalto dell’Inter su Di Gregorio, con il giovane Oristanio che potrebbe essere inserito come contropartita.

L’Inter, in questa stagione, sta dimostrato di essere una squadra ambiziosa, pronta a puntare su giovani talenti per rinforzare la propria rosa. E in questa strategia, sembra che il nome di Di Gregorio abbia catturato l’attenzione dei dirigenti nerazzurri, nonostante l’interesse, anche, della Juventus.

Di Gregorio piace anche all’Inter: scambio con Oristanio

Il giovane portiere, reduce da prestazioni di spicco con la sua squadra attuale (il Monza), è stato oggetto di interesse da parte di diversi club di Serie A. La sua abilità non sono passate indifferenti e l’Inter, in caso di conquista del titolo di campione d’Italia, potrebbe avere la meglio sulle avversarie interessate, come la Juventus. C’è infatt l’opzione della contropartita tecnica, il giovane Oristanio in cambio del portiere del Monza.

L’idea di includere Oristanio come contropartita nella trattativa per Di Gregorio potrebbe essere vista come una mossa strategica da parte dell’Inter. Da un lato, permetterebbe alla squadra milanese di acquisire un giocatore già formato e pronto per il grande palcoscenico, mentre dall’altro consentirebbe di mantenere vivo il proprio patrimonio di giovani talenti. Tuttavia, ogni trattativa di mercato è condizionata da una serie di variabili, tra cui l’accordo tra le parti, le valutazioni economiche e le esigenze delle squadre coinvolte. Ma secondo ‘Tuttosport’, Marotta potrebbe figurare decisivo nell’operazione. Resta da vedere come evolveranno gli eventi e se questa trattativa si concluderà con successo per entrambe le parti coinvolte.