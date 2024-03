Incontro dopo gli ottavi di Champions: colpo a zero, bye bye Juventus

Incontro dopo gli ottavi di Champions: del rinnovo se ne riparlerà nei prossimi giorni, subito dopo il match di coppa.

Nella settimana appena iniziata tornano le coppe europee e torna soprattutto la Champions League, la coppa dalle grandi orecchie. In programma i primi ritorni degli ottavi di finale: ancora un po’ di pazienza ed avremo i primi verdetti, conosceremo i nomi delle squadre che entreranno nel cosiddetto salotto buono d’Europa. E cioè tra le prime otto del continente.

L’unica italiana che scenderà in campo in questa tornata è la Lazio, che farà visita al Bayern Monaco con l’obiettivo di difendere il clamoroso successo dell’andata. I biancocelesti tre settimane fa l’hanno spuntata grazie ad un rigore del capitano, Ciro Immobile, dopo che il difensore francese Upamecano aveva atterrato in area il laziale Isaksen. La squadra di Maurizio Sarri all’Allianz Arena avrà a disposizione due risultati su tre ma per difendere l’1-0 dell’Olimpico servirà una vera e propria impresa. Gli uomini di Thomas Tuchel, tuttavia, non stanno attraversando un periodo felice e nell’ultima giornata di Bundesliga non sono andati al di là di un pareggio con il Friburgo, perdendo ulteriore terreni nei confronti della capolista, il Bayern Leverkusen.

Incontro dopo gli ottavi di Champions, Felipe Anderson su tutte le furie

La Lazio non ha brillato neppure dopo la vittoria sul Bayern e nelle partite successiva, ad eccezione della vittoria contro il Torino, ha collezionato solo sconfitte, l’ultima con il Milan.

Oggi il club capitolino è solamente nono e il prossimo anno rischia seriamente di rimanere fuori dalle coppe europee. In tal caso sarebbe costretto a cedere qualche pezzo pregiato. E nel frattempo diventa sempre più difficile il rinnovo di Felipe Anderson, giocatore che andrà in scadenza e per questo finito nel mirino della Juventus. Secondo il Messaggero, gli agenti del calciatore brasiliano si siano arrabbiati per l’appuntamento con la società capitolina previsto nei giorni scorsi e che in realtà non ha mai avuto luogo. Se ne riparlerà molto probabilmente dopo la sfida di Monaco di Baviera.