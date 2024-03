Theo Hernandez-Juventus, incrocio al cardiopalma: così salta tutto

Theo Hernandez-Juventus, il terzino rossonero è la prima scelta nel caso in cui il giocatore dovesse liberarsi a zero.

Dopo due risultati positivi – pari con il Verona e vittoria all’ultimo respiro con il Frosinone – la Juventus ieri sera è tornata a perdere, cadendo 2-1 in casa del Napoli.

Malgrado una buona prestazione complessiva (soprattutto dal punto di vista offensivo) degli uomini di Massimiliano Allegri, ad avere la meglio sono stati gli azzurri di Francesco Calzona, che l’hanno spuntata nel finale grazie ad un gol di Raspadori: l’ex Sassuolo è stato lesto ad approfittare della ribattuta di Szczesny dopo aver parato un rigore ad Osimhen. In classifica si è rifatto sotto il Milan, ora a -1 dai bianconeri, mentre l’Inter – in questo momento i nerazzurri stanno affrontando il Genoa nel posticipo – ha l’occasione di andare a +12 sulla Signora. La sconfitta di Napoli, tuttavia, non deve distogliere l’attenzione della Juve da quello che sono gli obiettivi: sfumato lo scudetto, Vlahovic e compagni hanno l’obbligo di difendere il secondo posto e di vincere la Coppa Italia, evitando così di chiudere per la terza stagione consecutiva senza alcun titolo.

Theo Hernandez-Juventus, il francese in Baviera se Davies va a Madrid: sospiro di sollievo Cambiaso

Staccare un pass per la prossima Champions League è fondamentale per tornare a fare la voce grossa sul mercato e non essere costretti a privarsi dei giocatori migliori.

In estate è probabile che il Real Madrid faccia un tentativo per Andrea Cambiaso, giocatore che piace molto a Carlo Ancelotti, allenatore del Blancos, che ne apprezza la duttilità. I madrileni, tuttavia, hanno quasi chiuso per il terzino sinistro del Bayern Monaco Alphonso, in scadenza di contratto. Nel caso in cui il canadese approdasse a Madrid difficilmente il club della capitale spagnola deciderà di investire almeno 40 milioni sul gioiello della Juve. Che Davies sia sempre più vicino al Real lo conferma il fatto che il Bayern Monaco voglia portare in Baviera il milanista Theo Hernandez, come afferma Florian Plettenberg di SkyDe.