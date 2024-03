Toni Kroos, svolta definitiva: sta per firmare il contratto della vita

Kroos-Juventus, il giocatore tedesco del Real Madrid sta per firmare il contratto della vita. Ecco quello che sta per succedere

Sembrava un sogno, qualcosa di più. Dovrebbe restare tale, almeno secondo le notizie che arrivano in queste ore. E la Juve, che forse lo voleva davvero, che forse sognava di farlo giocare a Torino negli ultimi anni della sua carriera, dovrà senza dubbio guardare verso un’altra direzione per dare un uomo importante, che faccia la differenza, al proprio centrocampo.

Il suo contratto in scadenza alla fine dell’anno stuzzicava, senza dubbio, le attenzioni delle big d’Europa e non solo. Anche quelle della Juventus come in più di una occasione vi abbiamo raccontato. Ma quel contratto ormai sembra pronto ad essere rinnovato per un’altra stagione e forse, per quello che sta facendo in questa di stagione, è pure giusto così. E i tifosi della Juventus non lo vedranno in maglia bianconera.

Kroos rinnova con il Real Madrid

Sì, perché secondo quanto scritto da Nicolò Schira, Kroos, centrocampista tedesco del Real Madrid con un accordo in scadenza tra pochi mesi è a un passo dal rinnovo contrattuale con i Blancos. Sicuramente decisivo in questo rinnovo c’è anche Carlo Ancelotti che da poco ha firmato anche lui fino al 2026. E sappiamo benissimo quello che è il rapporto tra il giocatore tedesco e il tecnico italiano.

Insomma, sogno era e sogno rimarrà, ormai non ci possono essere discussioni su questo. Un Kroos che quindi rimarrà a Madrid anche nel finale della sua carriera a meno che non decida proprio per gli ultimi anni di fare un’esperienza di vita diversa. Ma non ci sembra proprio questo il caso.