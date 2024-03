Calciomercato Juventus, giorno da incorniciare: firma UFFICIALE fino al 2026

Calciomercato Juventus, un giorno per lui da incorniciare: la firma è ufficiale fino al 2026 e ha messo nero su bianco sul primo contratto da professionista

Sicuramente per lui è un giorno particolare, uno di quelli da ricordare per tutta la vita. Sì, perché come annunciato attraverso un comunicato stampa ufficiale da parte della Juventus, il giocatore ha messo nero su bianco sul suo primo contratto da professionista.

“Quello di oggi – martedì 5 marzo 2024 – è un giorno molto speciale per Riccardo Radu perchè coincide con la firma del primo contratto da professionista che lo lega alla Juventus fino al 30 giugno 2026. Portiere, classe 2007, Riccardo è un giocatore dell’Under 17 bianconera. In questa stagione sono 12 le presenze nel campionato di categoria, con 13 reti incassate e 4 clean sheet. Radu, però, nel corso di questi mesi si è conquistato con merito anche la chiamata in Primavera con la quale è sceso in campo tre volte, esordendo in occasione del Derby d’italia vinto 1-0 a Vinovo contro l’Inter il 14 gennaio scorso”.

Calciomercato Juventus, ufficiale la firma

Insomma, una giornata particolare per il giovane portiere Radu. E la Juve continua a dimostrare di essere molta attenta al futuro, di guardare con particolare interesse a quello che succede anche nelle categorie inferiori. Questa è una ulteriore dimostrazione della volontà bianconera di costruire una squadra che possa riuscire anche a portare nei piani alti quelli che sono i prospetti più importanti della primavera ma anche della next gen, la formazione che milita nel campionato di Serie C e che qualche elemento lo ha dato a Massimiliano Allegri nel corso di queste stagioni.