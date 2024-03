Calciomercato Juventus, scambio in Serie A: ha scelto Federico Chiesa

Prosegue il momento non brillantissimo della Juventus che domenica ha dovuto cedere l’intera posta in palio al Napoli.

Con una rete nel finale di Raspadori la formazione allenata da Calzona è riuscita a piegare la resistenza dei bianconeri di Allegri. Che magari non stanno vivendo il loro momento più brillante di questa stagione ma che sicuramente ieri sono stati decisamente sfortunati.

I tifosi però iniziano ad essere giustamente preoccupati perché da dietro le altre squadre stanno accorciando le distanze. La Juventus non può assolutamente mollare in questa fase del campionato se vuole ottenere la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Che è un traguardo troppo importante da conquistare non solo per motivi sportivi ma anche per quelli economici. I bianconeri hanno la necessità di rinforzare la squadra in tutti i reparti e chiaramente per farlo c’è bisogno di soldi in cassa. Il lavoro del direttore sportivo Giuntoli è soltanto all’inizio.

Majorano a TvPlay: “Il Napoli dalla Juventus sceglierebbe Chiesa”

Attenzione agli sviluppi di mercato che potrebbero esserci però nel corso dei prossimi mesi, perché ci potrebbero essere degli intrecci tra i bianconeri e gli altri club di serie A. La Juve deve proseguire nel suo percorso di ringiovanimento dell’organico.

Il giornalista Bruno Majorano ai microfoni di TvPlay ha parlato del futuro del napoletano Raspadori, in merito ad un possibile scambio con la Juve. “Sicuramente non sarà svenduto, alla Juve non lo so che spazio dovrebbe trovare se dovessero rimanere Chiesa e Soulé. Io credo che tra i due i bianconeri terranno l’argentino. Il Napoli (nell’ottica di uno scambio, ndr) credo che sceglierebbe di andare su Chiesa. Ma molto dipenderà dall’allenatore” sono le sue parole