Facebook e Instagram down: cosa sta succedendo

Facebook e Instagram down: ecco quello che sta succedendo proprio in queste ore. Social bloccati e tutti fuori dalle applicazioni

Sono momenti di panico per quelle persone che vivono con l’ansia da social. Sì, perché da un’oretta a questa parte sia Facebook che Instagram hanno smesso di funzionare. Molti utenti quindi per capire cosa è successo si sono riversati su X, che come al solito regge bene visto che non è sotto la gestione di Meta.

Log out per molti, ma anche email dove è stato richiesto un cambio di password che però in realtà non è stato richiesto. Insomma, una situazione “catastrofica” soprattutto per gli influencer e per tutte quelle persone che vivono proprio attaccati ai social.