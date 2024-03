Firma i documenti: fiato sospeso Juve, timbro Allegri

By

C’è sempre tanto lavoro da fare in casa Juventus, dove ormai si è iniziato a pensare al futuro.

La dirigenza bianconera inevitabilmente sta già guardando alla prossima stagione e alle mosse da effettuare durante la prossima estate per rendere la squadra sempre più completa e ambiziosa. Se si vuole puntare allo scudetto e a fare un cammino importante in Europa ci sarà bisogno di innesti in tutte le zone del campo.

Rinforzi che però potranno arrivare a Torino soltanto nel momento in cui la Juventus riuscirà a strappare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Con i soldi che arriveranno dalla partecipazione al torneo il direttore sportivo Giuntoli potrà andare a caccia di affari in tutto il mondo. Nel frattempo però bisogna chiudere il campionato nelle prime posizioni di classifica e i risultati conquistati nelle ultime uscite non fanno certo a dormire sonni tranquilli alla tifoseria bianconera. Che si aspetta decisamente di più dalla sua squadra del cuore.

Juventus, Hojbjerg cambia agente: futuro in Italia

L’estate nel frattempo si avvicina e la Juventus per forza di cose dovrà essere protagonista della sessione estiva dei trasferimenti. Tutti i reparti hanno bisogno di volti nuovi, ma è soprattutto la linea mediana che necessiterà di più innesti, anche solo dal punto di vista numerico.

🚨 Højbjerg cambia agente e si affida a Luca Puccinelli della USG Italy. Il Napoli resta sul danese dopo i contatti di gennaio. Alla Juve dipende dal futuro di Allegri. Su @cmdotcom — Daniele Longo (@86_longo) March 5, 2024

Il giornalista Daniele Longo su X ha rivelato che uno degli obiettivi della Juventus, Hojbjerg, ha cambiato agente affidandosi a Luca Puccinelli della USG Italy. Che sia un indizio di un suo possibile futuro in serie A? Il mediano del Tottenham continua a rimanere nel mirino del Napoli, che lo avrebbe voluto già a gennaio. L’interesse della Juventus è legato invece alla permanenza o meno di Allegri sulla panchina bianconera.