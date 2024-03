“Accordo con buonuscita”: fardello Allegri, la Juventus se ne libera così

“Accordo con buonuscita”: la sensazione è che Allegri e la Juventus stiano trovando il modo di salutarsi alla fine della stagione. Ecco la situazione

Allegri e la Juventus, un amore che forse è giunto al capolinea. Se fosse per molti tifosi bianconeri il cambio in panchina sarebbe quasi immediato, affidandosi a qualcuno per gli ultimi mesi rimanenti e poi chiamare Thiago Motta o Conte. Sono loro due il sogno dei tifosi.

Di certo il tecnico non verrà allontanato alla fine della stagione ma in estate delle valutazioni ovviamente verranno fatte, soprattutto perché Allegri andrebbe in scadenza di contratto e nessuno a quanto pare vuole un allenatore senza certezze del futuro in panchina. Vedremo, ovviamente, quello che succederà. Ma dopo le parole di Branchini, agente del livornese, la sensazione è che ci possa essere un addio anticipato.

Allegri e la Juventus in cerca dell’accordo

A parlare di quello che potrebbe succedere alla fine di questa stagione ci ha pensato Cruciani, che ha esposto il suo pensiero durante la consueta puntata di Juventibus.

“Al contrario di ciò che dice Branchini, credo che le cose siano abbastanza chiare. Allegri ha un anno di contratto: la Juve non avrà problemi se si vorrà liberarsi di Allegri. Evidentemente Allegri non ha interesse a liberarsi, anche se aveva manifestato perplessità davanti all’idea di restare un altro anno. Le cose credo si siano assestate sotto questo punto di vista. Ad ogni modo la Juve è più libera nel caso in cui si volesse accordare con Allegri per una buonuscita qualora volesse cambiare pagina”. Insomma, delle valutazioni, è evidente, sono ancora in corso. Ma c’è da dire comunque un’altra cosa. In questo momento la verità non la conosce davvero nessuno. Se non i diretti interessati.