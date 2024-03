Alex Sandro saluta la Juventus e ne va: ci hanno messo la “firma”

Calciomercato Juventus, Alex Sandro ormai è ai saluti. Ecco la situazione attorno al brasiliano che ha già la nuova destinazione

Contratto in scadenza e possibilità di rinnovo ridotte al minimo. Se mai ce ne sono. Dopo svariate stagioni Alex Sandro – che la scorsa estate aveva rinnovato per un solo anno – è pronto a salutare la Juventus. Non c’è spazio per lui, anche per l’età, nella nuova era bianconera. Sarà addio, quasi certo. Con una destinazione che sembrerebbe già trovata.

Nel mirino molto spesso dei tifosi per delle prestazioni al di sotto delle aspettative – anche se a Napoli ha fatto davvero bene – Alex Sandro potrebbe tornare in Patria, in Brasile, visto che lì a quanto pare ha diversi estimatori. Un ritorno che poi ovviamente metterà fine alla sua carriera da calciatore visto che gli anni passano per tutti. La Juve ricordiamo lo prese dal Porto, portando in Italia quello che allora era considerato uno dei migliori terzini sinistri al Mondo. E senza paura di essere smentiti diciamo che per molto tempo ha tenuto fede alle aspettative che c’erano.

Alex Sandro, addio a fine stagione

Ma l’addio arrivati a questo punto è quasi certo come detto e secondo le informazioni che sono state riportate da Uol Esporte, in Brasile c’è già chi pensa a prendere il giocatore alla fine di questa stagione a parametro zero.

L’Internacional de Porto Alegre vorrebbe ingaggiare il difensore senza sborsare un euro sul mercato e lo considera il primo obiettivo per della prossima finestra estiva ritenendolo prioritario e adatto per il sistema di gioco del tecnico Eduardo Coudet. Insomma, ci siamo quasi. L’addio è nell’aria e rientra in quella voglia di rivoluzione che si vede dalle parti della Juventus