Gasperini di nuovo alla Juventus: soffiata in diretta, non sta più nella pelle

By

Gasperini di nuovo alla Juventus, il tecnico dell’Atalanta domenica si ritroverà di fronte i bianconeri.

Ripartire dalla prestazione di Napoli e dare vita ad un nuovo filotto di vittorie, in modo tale da consolidare il secondo posto e ritrovare certezze in vista della doppia semifinale di Coppa Italia con la Lazio. Non deve piangere sul latte versato la squadra di Massimiliano Allegri, che ancora può dare un senso a questa stagione.

L’obiettivo principale che la Juventus si era prefissata la scorsa estate era infatti quello di chiudere tra le prime quattro e tornare quindi a giocare la Champions League, competizione che dal prossimo anno diventerà ancora più ricca. Impossibile rimanerne fuori per due stagioni di fila. Un traguardo che Vlahovic e compagni, a meno di catastrofi, dovrebbero tagliare tranquillamente. Al momento, nonostante i risultati deludenti tra febbraio e marzo, la Juve ha 10 punti di vantaggio sulla quinta, la Roma. Fermo restando che, da quest’anno, è assai probabile che in Champions vadano le prime cinque: tutto dipenderà dal ranking.

Gasperini di nuovo alla Juventus, Capozucca: “Spera in una chiamata”

Per qualificare ben cinque squadre serve che le italiane facciano più strada possibile nelle coppe europee. Compresa quell’Atalanta che in questo momento sta affrontando i portoghesi dello Sporting nel match valido per l’andata degli ottavi di Europa League.

🚨😯”IL RAMMARICO DI #GASPERINI: NON ESSERE MAI STATO CHIAMATO DALLA #JUVENTUS“ 👀Le parole di #Capozucca, ex DS del #Genoa, ai microfoni di TiAmoCalciomercato in onda su Tvplay tutti i giorni pic.twitter.com/U98rPmEw90 — calciomercato.it (@calciomercatoit) March 6, 2024

La squadra di Gian Piero Gasperini, dopo la trasferta lusitana, affronterà proprio la Juve nella prossima giornata di campionato. Per il tecnico nativo di Grugliasco è sempre una partita speciale quella con i bianconeri: l’attuale allenatore della Dea, infatti, ha iniziato la sua carriera dalle giovanili della Signora. E secondo il direttore sportivo della Ternana, Stefano Capozucca, uno dei suoi grandi sogni sarebbe tornarci. “Il suo rammarico è non essere stato mai chiamato dalla Juve”, ha detto ai microfoni di TiAmoCalciomercato in onda su Tvplay tutti i giorni.