Lo show di lady Rugani manda a fuoco Instagram: specchio birichino

Lady Rugani cala il jolly e i social network vanno in tilt: la foto supersexy ha lasciato tutti senza fiato, ecco perché.

Giornalista, wag, mamma e, da qualche tempo a questa parte, anche attrice. È una carriera straordinariamente variegata e ricca di stimoli quella di Michela Persico, che nel prossimo mese di maggio convolerà a nozze con il calciatore bianconero Daniele Rugani.

La proposta di matrimonio è arrivata qualche mese fa, ma i due non hanno voluto perdere tempo e coroneranno molto presto, quindi, il loro sogno d’amore. Anche perché una famiglia, di fatto, lo sono già. Hanno un bambino, lo splendido Tommaso, che qualche giorno fa ha regalato a mamma e papà una grande gioia: quella di tirare i primi calci al callone, proprio come fa il numero 24 della Juventus.

A quella giornata in famiglia hanno fatto seguito, sui social media, innumerevoli fotografie che hanno lasciato i follower a bocca aperta. A Michela piace mettere in mostra la sua bellezza e il suo fascino, ma stavolta ha voluto davvero strafare. Tanto è vero che la sua foto, nascosta tra i tanti contenuti Instagram che posta quotidianamente, ha riscosso un successo veramente incredibile. Nonché meritato, dal momento che la Persico ha studiato la prospettiva in maniera impeccabile per ottenere questo effetto così particolare.

Lady Rugani, specchio specchio delle mie brame…

Michela, come molte altre stelle del jet-set, ama fare dei massaggi mirati al proprio corpo. Proprio qualche ora fa se n’è concesso uno rigenerante e, nell’attesa che qualcuno iniziasse a prendersi cura del suo corpo con le proprie mani fatate, ha voluto stuzzicare un po’ i suoi fan.

L’immagine nello specchio è quanto di più bollente potessimo immaginare di trovare nel nostro feed di Instagram in un qualunque lunedì di inizio marzo. La splendida lady Rugani è sdraiata sul lettino da massaggio ed è impossibile non ammirare le sue forme in bella mostra. Sembra senza veli, ma non lo è.

Non nella parte superiore, quanto meno, visto che s’intravede del tessuto rosso. Ciò nonostante, il risultato è comunque parecchio bollente. E possiamo solo immaginare quanti cuori abbia ricevuto in privato l’amatissima wag bianconera dalle curve mozzafiato e gli occhi ipnotici.