Terremoto Gravina: indagine UFFICIALE, il motivo

Mentre ci sono degli impegni importanti per le squadre italiane in campo le ultime notizie si concentrano su vicende che poco hanno a che fare con il calcio giocato

I tifosi stanno seguendo con grande attenzione le partite che si stanno disputando in Europa, tra Champions, Europa e Conference League. Più che un antipasto rispetto comunque al prossimo turno di campionato che sarà molto importante per le ambizioni di tutte le squadre.

L’argomento degli ultimi minuti però non riguarda delle partite in fase di svolgimento o quelle che sono in programma nel prossimo weekend, bensì di vicende che riguardano direttamente il presidente Figc Gravina.

Gravina interrogato per più di un’ora: ha voluto fare chiarezza sulla vicenda

L’agenzia Ansa riporta infatti che il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina è stato iscritto nel registro degli indagati nell’ambito di una indagine su presunti illeciti commessi. L’accusa sarebbe quella di autoriciclaggio riguardo alcune operazioni sospette quando lo stesso alla guida della Lega Pro, negli anni scorsi.

Lo stesso Gravina, su sua richiesta, è stato ascoltato in un lungo interrogatorio che è durato più di un’ora e nel quale il massimo dirigente del calcio italiano ha cercato di fare luce sulla vicenda. I suoi legali in una nota hanno spiegato che “la decisione è stata maturata al fine di tutelare la sua immagine e in virtù della piena fiducia che ripone nei magistrati che stanno seguendo il caso”.