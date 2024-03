Calciomercato Juventus: Giuntoli rassegnato, vola subito in Spagna

Ultimissime calciomercato Juventus: i bianconeri hanno perso ogni speranza, il futuro del ragazzo sarà in Spagna.

A nulla è servito il tentativo di convincimento da parte della società. Giuntoli sembra ormai rassegnato ed ha individuato nuove alternative. Ecco tutti i dettagli in merito a questa operazione di calciomercato.

Aggiornamenti di calciomercato sulla Juventus. Ecco le ultimissime in merito al destino del giovane talento, cercato da Giuntoli per la prossima estate.

Calciomercato Juventus: Giuntoli rinuncia all’obiettivo?

Il futuro di Roony Bardghji interessa anche la Juventus. Dopo il no al rinnovo con il Copenhagen, il giovane attaccante svedese sta valutando la prossima avventura da intraprendere. Nella sessione estiva di calciomercato 2024 è prevista la cessione del giocatore, che ha il contratto in scadenza nel 2025.

Dopo il suo rifiuto a rinnovare con il Copenhagen, club di prima fascia si sono subito messe in contatto con l’entourage del calciatore. Tante società sono pronte a darsi battaglie per ingaggiare il giovane talento: una notizia poco confortante per la Juventus che sembra aver perso le speranze.

Roony Bardghji rifiuta a ogni modo l’offerta di rinnovo del Copenhagen. Una notizia, questa, che ha messo in allerta le big del calcio europeo tra cui anche la Juventus che ha acceso i fari sul giovane talento svedese di appena 18 anni. Il calciatore è uno di quei profili che interessa e non poco a Cristiano Giuntoli che dovrà essere bravo a superare la concorrenza di altri club di spessore come Barcellona e Real Madrid. La cosa, quasi, certa è che il giocatore alla fine di questa stagione lascerà la Danimarca per andare in un altro campionato.

La caccia ai giovani talenti è diventata una priorità per il Barcellona, ​​​​che cerca di rivitalizzare la sua squadra e garantirne il successo futuro. Guidato da Deco, attuale direttore sportivo, il club è pronto a mettere una serie di colpi per la prossima stagione. Nel mirino del Barcellona c’è sempre Roony Bardghji che è un obiettivo anche della Juventus. Tuttavia, i vincoli finanziari del club bianconero potrebbero ostacolare i piani ambiziosi di Cristiano Giuntoli.

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, si profila un duello nel mercato estivo del 2024 con Barcellona e Real Madrid che hanno messo gli occhi su Bardghji. Entrambi i club spagnoli sono in pole sul talento di proprietà del Copenaghen. La Juventus, in questa fase, dovrà inseguire insieme a Manchester United, Chelsea, Bayer Leverkusen e Paris Saint-Germain, che sono gli altri club interessati al giovane attaccante svedese.