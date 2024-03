Dal Milan alla Juventus a costo zero: tutto finito, cala il sipario

Juventus e Milan beffate dall’inserimento del Tottenham: contatti avviati per il colpo a zero

Il calciomercato estivo si avvicina a piccoli passi ma i club italiani si stanno già muovendo per farsi trovare pronti.

Uno dei difensori nel mirino della Juventus è Lloyd Kelly, che però è nel radar di una big di Premier League. Come riportato da Football Insider, il Tottenham sta preparando i colloqui per il gioiello del Bournemouth Lloyd Kelly, difensore classe ’98 in mostra quest’anno in Inghilterra con prestazioni di spessore. Tra campionato, Carabao e FA Cup ha collezionato 16 presenze e un gol, dimostrandosi il leader del reparto difensivo.

Il suo contratto con il club inglese, però, scadrà a giugno 2024 e il rinnovo non sembra essere alle porte.

Il giocatore avrebbe addirittura rifiutato diverse proposte di rinnovo da parte del Bournemouth. Di conseguenza potrebbe diventare free agent al termine della stagione e diventare un potenziale colpo a zero della Juventus che lo sta seguendo già da diversi mesi. Anche il Milan è sulle tracce del difensore britannico ma l’ostacolo principale è l’ingresso nella corsa del Tottenham che sembra essere il club in prima linea nella corsa a Kelly.

Anche Newcastle United e Liverpool sono candidate al difensore Kelly, due ostacoli in più per Juventus e Milan che potrebbero definitivamente chiudere le porte e spegnere le possibilità di vederlo in Serie A. Giuntoli, però, ha sempre degli assi nella manica e potrebbe trovare il guizzo giusto per vincere la concorrenza delle big. Molto dipenderà anche dalle uscite e dall’accesso in Champions, condizione essenziale per un mercato estivo di livello.