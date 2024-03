Calciomercato Juventus, triennale a cifra tonda: svolta imminente

Dopo aver perso sul campo del Napoli la Juventus deve assolutamente riannodare i fili con la vittoria nel prossimo turno di serie A.

Troppi punti sono stati persi per strada dalla formazione allenata da Massimiliano Allegri nell’ultimo periodo. La qualificazione alla prossima edizione della Champions League non è al momento a rischio, ma è chiaro che da ora in poi non si possono più perdere punti considerando anche la crescita delle rivali.

La Juventus ormai sappiamo che non può vincere lo scudetto ma deve difendere con le unghie e con i denti quel secondo posto che rappresenterebbe una enorme soddisfazione per una squadra che non partiva certo con i pronostici favorevoli alla vigilia del torneo. È innegabile la crescita del gruppo bianconero, ma allo stesso tempo è anche vero che i tifosi si aspettano dal prossimo calciomercato l’arrivo di giovani di talento e anche di campioni affermati che possano fare la differenza.

Juventus, si attende la risposta all’offerta per Felipe Anderson

Come ormai fanno tutte le grandi squadre anche la Juventus guarda con attenzione alla lista dei futuri parametri zero. Ingaggiare dei campioni senza spendere soldi per il cartellino è un must, proprio in virtù delle necessità di risparmiare. Non è un mistero che i bianconeri hanno messo da tempo Felipe Anderson della Lazio.

I biancocelesti non hanno perso ancora la speranza di arrivare al rinnovo del calciatore, il cui accordo è in scadenza il prossimo 30 giugno. Ma come ha spiegato Daniele Longo su X la Juventus ha offerto a Felipe Anderson un contratto triennale da 3,3 milioni di euro a stagione. Una offerta decisamente importante. Adesso si attende ovviamente la risposta del calciatore brasiliano, che dovrebbe arrivare entro fine mese. Sarebbe un rinforzo decisamente di lusso per l’attacco della Juve, una alternativa in grado di ricoprire più ruoli.