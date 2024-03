Chiesa-Juventus: arriva la bomba, mazzata choc e futuro stravolto

Ci sono delle novità di mercato che riguardano il futuro dell’attaccante della Juventus Federico Chiesa.

Ultimissime notizie di calciomercato riguardo la Juventus. Ecco cosa sta succedendo sul fronte Chiesa. Il talento bianconero, che contro il Napoli nell’ultimo turno di campionato è tornato nuovamente al gol, sta vivendo una situazione altalenante in bianconero. A mettere benzina sul fuoco, la sua situazione contrattuale visto che ha il contratto in scadenza a giugno 2025.

In attesa di sciogliere il dubbio sul futuro di Allegri, Giuntoli sta lavorando anche per risolvere la questione relativa al futuro dell’attaccante della Juventus Federico Chiesa. La prossima campagna trasferimento può essere decisiva per il giocatore che, in caso di ottimo Europeo con l’Italia, avrà la possibilità di lasciare i bianconeri e andare in una big del calcio europeo. Per il momento, infatti, non ci sono segnali positivi riguardo il rinnovo con la Juventus di Chiesa. L’accordo non è stato trovato anche perché la politica societaria è cambiata con la proprietà che ha dato lo stop ai maxi ingaggi.

Juventus: novità su Chiesa, dove può andare

Ecco perché la prossima estate la Juventus può decidere di vendere Chiesa, a maggior ragione se non dovesse arrivare il rinnovo di contratto. La Premier League è l’unica destinazione che permetterebbe ai bianconeri di mettere a segno una super plusvalenza, visto che i club inglesi non hanno problemi a pagare Chiesa tra i 45-50 milioni di euro.

Secondo le ultime notizie di calciomercato, riportate da Sport Mediaset, sono assai ridotte le possibilità di rinnovo con la Juventus di Federico Chiesa. Probabile, dunque, un addio al termine di questa stagione visto che il giocatore ha il contratto con la Juventus in scadenza a giugno 2025. Per evitare di perderlo a zero, Giuntoli tenterà di cedere il giocatore nel corso della prossima sessione estiva di mercato. Prima, però, bisognerà trovare l’intesa anche con l’agente dell’ex Fiorentina, Fali Ramadani. Il procuratore dovrà essere protagonista di questa operazione e trovare la destinazione giusta al suo assistito che vuole andare in una big del calcio europeo. La base d’asta, per prendere dalla Juventus Chiesa, è di 35-40 milioni di euro. Una cifra abbastanza alta, considerata anche la situazione contrattuale del calciatore, ecco perché il suo futuro può essere solo in Premier League.