Firma dopo l’Europeo: batticuore Juventus

Calciomercato Juventus, è tutto rinviato dopo l’Europeo: ecco la situazione attorno alle prestazioni di uno dei migliori elementi della rosa

Tutto rinviato, per un bel po’ di motivi. Per il momento non ci saranno novità – almeno secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina – sul rinnovo di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese della Juventus, al momento infortunato, non metterà nero su bianco, almeno per ora, sul rinnovo di contratto. Ricordiamo che l’accordo scade alla fine di questa stagione.

Anche la Juve per il momento avrebbe tirato il freno a mano. C’è da capire se la squadra di Allegri conquisterà la Champions League alla fine dell’anno e quindi c’è da capire quale sarà il budget per il mercato della prossima estate. Da un lato il club vorrebbe tenerlo, dall’altro bisogna far quadrare i conti anche perché dopo 5 anni in bianconero finiranno i privilegi fiscali del Decreto Crescita a meno che non ci siano determinate condizioni. Insomma, è tutto da decidere.

Calciomercato Juventus, la situazione Rabiot

E poi c’è anche la voglia del giocatore di giocare prima o poi in Premier League. Rabiot ha 28 anni e vorrebbe tentare quel campionato per il quale ha evidentemente un debole. E di offerte ne potrebbero arrivare soprattutto dopo l’Europeo con la Francia dove potrebbe essere uno dei protagonisti. Ma tutto dipende, comunque, anche e soprattutto dalla qualificazione alla prossima Champions League che il francese vuole giocare con una rosa competitiva.

I rapporti tra le parti sono buoni, ovvio. Però nessuno ha fretta e nessuno vuole avere fretta. La situazione per il momento è in standby e se ne riparlerà, magari prima dell’estate speriamo noi, altrimenti la cosa si potrebbe davvero complicare forse in maniera irreparabile. Vedremo.