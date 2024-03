Juventus, Elkann fa partire una nuova era: “Si è stufato”

Le dichiarazioni in diretta su Elkann. Pronta la rivoluzione in casa Juventus?

Quella di giugno potrebbe somigliare molto ad una rivoluzione per la Juventus, sia nella struttura del club che nella squadra.

Oltre ai tanti giocatori che non rinnoveranno o che potrebbero andare via ad un anno dalla scadenza, sul piatto c’è anche la questione allenatore e anche quella legata al budget che la società avrà a disposizione per fare mercato. Di certo sono finiti i tempi in cui i bianconero acquistavano giocatori a cifre spropositate. Anche questa sarà una sessione estiva contraddistinta da colpi a zero e operazioni in prestito. Nessuna follia economica, focus sul bilancio e sull’equilibrio del club.

Juventus, Brambati in diretta: “Elkann è stufo di mettere soldi per la Juve”

Durante TMW Radio, nel format Maracanà, ha parlato l’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati, soffermandosi sul momento del Napoli ma anche su quello della Juventus e sulla situazione Max Allegri.

Di seguito le sue dichiarazioni: “Credo che la famiglia Elkann ed Exor si siano stufati di continuare a mettere soldi e stanno ancora pagando situazioni pregresse legati a sprechi del passato. Credo che qualche acquisto lo faranno ma non credo sia finita la politica del risparmio. Non so se torneranno mai i tempi in cui investivano 95 milioni di euro per calciatori come Higuain”.

L’ex difensore di Torino, Empoli, Bari e Palermo ha proseguito: “Forse non sono più disposti a spendere certe cifre per la Juventus, si saranno stufati. Non capisco come mai per Ferrari hanno sempre azzeccato gli uomini a livello manageriale (non sportivo) e nel calcio invece negli ultimi anni hanno fatto così tanti errori”.