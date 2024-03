Thiago Motta cambia panchina e campionato: Juventus stesa con una mossa

Thiago Motta cambia panchina e campionato: c’è la mossa da parte di un importante club europeo per il tecnico del Bologna che molti vorrebbero come erede di Allegri

Molti tifosi della Juventus vorrebbero vedere Thiago Motta sulla panchina bianconera la prossima stagione. Gli emiliani stanno facendo un campionato strepitoso e quindi, visto che Allegri rimane in bilico, l’erede, almeno i fan, lo avrebbero scelto.

Ma a quanto pare l’oriundo non è entrato nel mirino solamente delle big italiane (si è parlato anche di Milan e Napoli), ma il suo lavoro sta facendo catalizzare le attenzioni anche delle big inglesi. Secondo TeamTalk ci starebbero pensando anche dall’Inghilterra. Un club in particolare che la prossima annata molto probabilmente non farà le coppe europee e quindi che ha bisogno di una profonda rivoluzione.

Thiago Motta in Premier, ci pensa lo United

Questo club è il Manchester United. Ten Hag sembra ormai al capolinea dopo un’annata che di soddisfazioni non ne ha regalate. Eliminazione precoce dall’Europa in un girone tutt’altro che complicato e in campionato situazione identica con la stagione che praticamente è finita da un pezzo.

E tutto questo dovrebbe portare al cambi in panchina, con un Motta nel mirino e con un Motta che potrebbe anche accettare l’offerta. Certo, andare in Champions League con il Bologna, che adesso è quarto, potrebbe anche far cambiare idea al tecnico. Ma in ogni caso resistere al richiamo di una delle più importanti formazioni europee non sarà per nulla facile.