Asse bollente Juventus-Atletico Madrid: si sblocca il doppio affare

La Juventus pesca dall’Atletico Madrid: doppio colpo per i bianconeri, che hanno messo nel mirino 2 calciatori per la prossima stagione.

Giuntoli guarda al mercato spagnolo per rinforzare la squadra per la prossima stagione. Ecco le ultimissime riguardo questa doppia operazione con l’Atletico Madrid, una società che ha degli ottimi rapporti con i bianconeri. Questa volta gli spagnoli possono contribuire alla crescita della rosa della Vecchia Signora con Giuntoli a lavoro per prendere 2 talenti del club spagnolo: ecco tutti i dettagli.

L’Altetico Madrid Madrid si prepara ad un mercato estivo molto movimentato. Il club ha pianificato una serie di acquisti e cessioni ed è a lavoro per ricostruire la squadra e provare ad avere una rosa competitiva per la prossima stagione. La Juventus è pronta ad approfittare di questa situazione: ha individuato due colpi da fare per la campagna trasferimenti estiva, ecco tutti i dettagli sui giocatori che Giuntoli ha messo nel mirino per la prossima stagione.

Calciomercato Juventus: 2 colpi dall’Atletico Madrid, i nomi

Tra i diversi club che hanno messo gli occhi sull’Atletico Madrid c’è la Juventus. Non è la prima volta che i bianconeri provano a pescare nella squadra di Simeone. La cosa interessante è che questa volta hanno due obiettivi nel mirino. Uno di loro è Reinildo Mandava e l’altro è Mario Hermoso.

Non è la stessa situazione per Hermoso e Mandava all’Atletico Madrid. Da una parte c’è il difensore centrale, che da diversi anni è una punto fermo della squadra. Il suo contratto scadrà il 30 giugno 2024 e, nonostante il club abbia insistito per il suo rinnovo, gli accordi non sono stati ancora raggiunti. Ecco perché può lasciare l’Atletico Madrid a parametro zero. Giuntoli è in agguato ed è pronto a fare un tentativo per prendere e portare alla Juventus Hermoso da svincolato.

Poi c’è il terzino sinistro del Mozambico. Il contratto scade nell’estate del 2025, ma nel corso del tempo ha perso il suo spazio nel club madrileno. Senza dubbio la sua uscita sarà più facile: la Juventus lo segue per la prossima stagione, nella lista di Giuntoli c’è anche il nome del difensore Reinildo Mandava. A conferma di ciò anche le ultimissime notizie che arrivano dalla Spagna e dal portale specializzato in calciomercato, masfichajes.com. Una situazione da monitorare e che interessa e non poco alla Juventus che sta osservando la situazione per poi sferrare l’attacco decisivo nei prossimi mesi. Giuntoli è in agguato