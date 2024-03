Calciomercato Juventus, cambia il futuro di Huijsen: le cifre sono pazzesche

Nuove voci di mercato riguardo il difensore di proprietà della Juventus Huijsen. Il centrale, attualmente in prestito alla Roma, ha catturato l’attenzione di diverse società.

La Juventus guarda al futuro. Il club bianconero ha in rosa tantissimi giovani di talento. Dopo questa stagione torneranno alla base diversi giocatori che dovranno trovare la propria collocazione all’interno della rosa. In attesa di capire il nome del prossimo allenatore, o se sarà confermato Allegri, iniziano a circolare delle indiscrezioni di mercato che riguardano il futuro del difensore della Juventus Huijsen: ecco quale potrà essere il futuro del giovane talento dei bianconeri, che ha una valutazioni intorno ai 30-35 milioni di euro.

Arrivato alla Roma su suggerimento di José Mourinho, in giallorosso Huijsen sta trovando il proprio spazio. Il centrale è uno dei giocatori che, in prospettiva futura, potrà trovare davvero tanto spazio in Serie A. Di proprietà della Juventus, bisognerà capire quale sarà l’intenzione del club bianconero riguardo il futuro del calciatore che per il momento è concentrato su questa stagione.

Quale futuro per Huijsen alla Juventus? Indizio dalla Capitale

Ci sono delle importanti novità che riguardano il giovane talento di proprietà della Juventus. Protagonista, in questa seconda parte di stagione con la Roma, il giocatore sta mettendo in mostra tutte le sue doti. Adesso i giallorossi sono pronti a strapparlo alla concorrenza della Vecchia Signora, ecco in che modo.

Secondo le ultime notizie di calciomercato, riportate da cm.com, nella Juventus c’è da decidere il futuro di Huijsen. Il centrale difensivo, classe 2005, in prestito alla Roma, tornerà alla base al termine di questa stagione. I giallorossi stanno già muovendo i primi passi per convincere il giocatore a restare. La posizione della Juve non è chiara. Giuntoli, forte del rinnovo di contratto di Huijsen, non ha ancora aperto le porte all’eventuale cessione del calciatore. L’intenzione del club è quella di puntare sul ragazzo, che la prossima stagione può trovare maggiore spazio all’interno della rosa dei bianconeri. La situazione è abbastanza chiara a meno che non arrivi una proposta da 30-35 milioni di euro. Questa è l’offerta che potrebbe cambiare la posizione della Juventus che a quel punto potrebbe prendere in considerazione l’idea di cedere Huijsen. Difficile immaginare che la Roma possa spendere tutti questi soldi per acquistare il difensore anche se la società giallorossa tenterà di persuadere Huijsen e prendere per un’altra stagione in prestito il centrale difensivo.