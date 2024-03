Juventus fuori dal Mondiale per Club: lo hanno fatto di nuovo

Juventus fuori dal Mondiale per club: non si arrendono e vogliono andare davvero fino in fondo. Lo hanno fatto di nuovo. Ecco quello che sta succedendo

Non ci stanno, e ci ritentano di nuovo. Come se già un’esclusione dalle Coppe non bastasse. Un anno senza Europa dopo aver conquistato la Champions League, poi con la penalizzazione diventata Conference League. Niente. Quando c’è da battere contro la Juventus tutti sono pronti ad andare in fondo: avvocati, studi legali, ricorsi e così via.

Perché al Mondiale per Club, quello in programma la prossima estate con tutte le migliori squadre del Mondo, ci dovrebbe andare la Juventus a meno che il Napoli non superi il Barcellona e anche, forse, i calcoli sono da fare anche, i quarti di finale di Champions League. Questo lo sa De Laurentiis, che così come spiegato da TuttoSport in edicola questa mattina vuole andare in fondo alla questione: la Fifa non lo ha bloccato e l’obiettivo ormai risaputo è quello di estendere quella squalifica che la Juve si è beccata alla fine della scorsa stagione anche per la prossima annata. Ricorsi e controricorsi, perché il Mondiale per Club garantisce senza dubbio molti introiti milionari: basti pensare che solamente il gettone, a quanto pare, è di 50milioni di euro. Poi verrà tutto il resto nel momento in cui verranno scoperte ufficialmente tutte le squadre partecipanti. E la Juve, ovvio, spera davvero di esserci. Sarebbe importantissimo per il club. Ma dovrà fare una volta i conti con i tribunali.