McKennie lavora in gruppo: decisione last minute per Juve-Atalanta

McKennie lavora in gruppo, decisione last minute post Atalanta. Ecco cosa succederà nella sfida dell’Allianz Stadium.

Oggi, durante la sessione di allenamento della Juventus, Weston McKennie ha svolto parte dell’allenamento insieme al gruppo, dando speranza alla possibilità di vederlo in campo domenica. Dall’altra parte, anche Mattia De Sciglio ha partecipato parzialmente all’allenamento di gruppo, ma sembra essere difficile che venga convocato per la sfida contro l’Atalanta.

McKennie, il talentuoso centrocampista bianconero, è stato oggetto di preoccupazione dopo un infortunio, ma la sua partecipazione parziale all’allenamento di oggi è un segnale positivo per la sua disponibilità. La sua presenza sarebbe un notevole rinforzo per la Juventus in vista della partita contro l’Atalanta, essendo un elemento chiave nel centrocampo della squadra.

Mckennie contro l’Atalanta: Allegri ci spera

D’altra parte, Mattia De Sciglio ha lavorato parzialmente in gruppo oggi, ma sembra che non abbia ancora recuperato completamente dalla sua condizione fisica. Ciò rende improbabile la sua convocazione per la sfida contro l’Atalanta. La sua assenza potrebbe rappresentare una perdita, ma il tecnico della Juventus dovrà prendere decisioni tattiche considerando le migliori opzioni disponibili.

La Juventus, attualmente in una fase cruciale della stagione, ha bisogno di tutti i suoi giocatori al meglio della forma per affrontare avversari impegnativi come l’Atalanta. La presenza o l’assenza di giocatori chiave come McKennie e De Sciglio può fare la differenza nel risultato finale della partita. Resta da vedere se McKennie riuscirà a recuperare completamente in tempo per la partita di domenica e se De Sciglio sarà considerato idoneo per la convocazione. La Juventus si prepara ad affrontare l’Atalanta con determinazione, consapevole dell’importanza di ottenere un risultato positivo per continuare la sua corsa verso gli obiettivi stagionali.