“Napoli al posto della Juve al Mondiale per club”: membro UEFA choc

La Juventus si deve preparare per affrontare al meglio questa ultima parte della stagione, decisiva per le sorti dei bianconeri.

I bianconeri stanno cercando di tenersi stretto il secondo posto in classifica, visto che ormai il sogno scudetto è sfumato. Riuscire a tenersi dietro le altre rivali sarebbe senz’altro una bella soddisfazione, oltre che un risultato prestigioso.

Troppo importante per la Juventus è riuscire a qualificarsi per la prossima Champions League. Per motivi sportivi, vero, ma come ha sottolineato pure Allegri in una recente conferenza stampa anche per motivi economici. Guai dunque a mollare, ora più che mai bisogna rimettersi in carreggiata e proseguire nella propria marcia verso questo traguardo.

Christillin: “Auguro al Napoli di qualificarsi al mondiale per club”

C’è poi un altro grande traguardo che insegue la Juventus, un altro palcoscenico calcistico importante come il Mondiale per club. Non solo, perché anche in questo caso si incasserebbero delle somme non certo inique. Insomma i bianconeri in questo torneo, con tutte le big del pianeta, vorrebbero esserci.

Evelina #Christillin: 'io non posso che augurare al #Napoli di andare avanti e magari andarci lei al Mondiale. Dobbiamo tifare per le italiane per arrivare a portare una quinta squadra nella prossima Champions League". pic.twitter.com/hYpv2ELtUw — Daniele De Felice (@DanieleBibo) March 7, 2024

Tutto dipenderà però dai risultati che il Napoli riuscirà a conquistare. Se i partenopei usciranno contro il Barcellona in Champions League, per la Juve si potrebbero spalancare le porte del torneo. Stanno facendo discutere sui social nel frattempo le parole di Evelina Christillin, membro Uefa, che ai microfoni di “Radio Goal” su Kiss Kiss Napoli, proprio in riferimento alla qualificazione al mondiale per club, ha detto: “La qualificazione del Napoli? La Fifa ha spiegato tutto e io non posso che augurare agli azzurri di andare avanti in Champions League e magari qualificarsi”.