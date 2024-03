Calciomercato Juventus, firma e clausola: colpo di genio Yildiz

Ultimissime notizie calciomercato Juventus: novità sul futuro di Kenan Yildiz, ecco tutti i dettagli sul destino del giovane turco.

Grandi manovre in casa Juventus per la prossima stagione. Spuntano fuori delle indiscrezioni di mercato che riguardano il talento turco Kenan Yildiz: ecco la strategia della Juventus.

Arrivano delle indiscrezioni di calciomercato relative al giocatore turco, che ha trovato spazio alla Juventus nella seconda parte di stagione.

Calciomercato Juventus: quale futuro per Yildiz?

Il ragazzo è stato bravo a sfruttare l’assenza di Federico Chiesa e a ritagliarsi spazio all’interno della squadra. Adesso i tifosi si chiedono cosa ne sarà del futuro alla Juventus di Yildiz.

Queste le ultimissime notizie di mercato relative al futuro del giovane attaccante della Juventus Kenan Yildiz. A riportare l’indiscrezione è Tuttosport che ha dedicato spazio al calciatore, che non segna dall’11 gennaio contro il Frosinone.

“Allegri lo coccola e la Juventus vuole blindarlo. Il classe 2005 va a caccia del gol dopo 2 mesi ma nel frattempo il club bianconero lavora per un nuovo contratto oltre il 2027. Primi contatti in corso tra le parti e discorsi già intavolati. Il nuovo orizzonte si chiama così 2029 anche se, per arrivare alla stretta di mano, manca più di qualche semplice dettaglio. Come la definizione o meno di una clausola rescissoria, che il clan del turco spingerebbe per inserire. E, ad oggi, questo non sembrerebbe essere un ostacolo insormontabile”.