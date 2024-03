“Chiusura immediata”: Conte-Juventus, Elkann ci mette il punto

Ci sono delle importanti novità relative al ritorno di Conte sulla panchina della Juventus.

Antonio Conte torna alla Juventus? Arrivano delle novità sul futuro del tecnico salentino, che è attualmente libero dopo l’esperienza al Tottenham. C’è la possibilità che possa chiudersi un cerchio e che Conte possa ripartire nel club dove è cresciuto da calciatore e da allenatore.

L’entourage di Conte sta lavorando per trovare una panchina al tecnico. Dopo le voci sul Milan, sono uscite fuori delle indiscrezioni anche riguardo la Juventus che sarebbe pronta a riaccogliere l’ex capitano. La trattativa è molto difficile, considerando le cifre in ballo.

Conte Juventus: la decisione sul ritorno

Protagonista prima da calciatore e poi da allenatore, Antonio Conte resta il nome forte per la panchina della Juventus in vista della prossima stagione anche se la situazione è assai complessa.

Ancora incerto il futuro di Massimiliano Allegri. Al netto dei buoni risultati raggiunti fino a questo momento, ci sono sempre delle perplessità sul tecnico. Il contratto in essere, in scadenza a giugno 2025, andrà rivisto per il futuro: la società sta valutando con estrema attenzione la situazione del livornese che è a rischio esonero. Tra i possibili sostituti c’è anche il nome di Antonio Conte, che è il sogno di una parte della tifoseria bianconera che gradirebbe e non poco un suo ritorno in panchina. Reduce dall’esperienza al Tottenham, il tecnico è attualmente libero ed in cerca di un progetto vincente per la prossima stagione.

Ecco il punto della situazione riguardo la trattativa per il ritorno di Conte alla Juventus. E’ il giornalista Luca Fausto Momblano a fare il punto riguardo il destino del tecnico ai microfoni di Juventibus.

“Conte? Nessun contatto diretto con la Juventus. Nessuna pulce nell’orecchio, oggi registriamo ancora questo. Se decidi di prendere Conte si chiude tutto in poco tempo. Però ad oggi non ci sono contatti”.

Ad oggi, dunque, non ci sono stati contatti fra la dirigenza juventina ed Antonio Conte che resta un’ipotesi da scartare. Più probabile, invece, la candidatura di Thiago Motta che pare essere il primo nome nella lista di Cristiano Giuntoli che è pronto a portare alla Juventus l’allenatore rivelazione di questa Serie A.