Il doppio mandato termina qui: salta la panchina in Serie A

Un weekend di grandi emozioni in serie A, anche negli anticipi del sabato non sono mancati i gol e i colpi di scena.

In testa ormai la situazione è chiara, con l’Inter che viaggia a vele spiegate verso la conquista del successo. I nerazzurri hanno dimostrato sul campo di avere una marcia in più rispetto alle rivali. Si lotta ora per il secondo posto, con la Juventus che deve tenersi dietro le altre squadre che ambiscono ad un piazzamento Champions.

I bianconeri stanno vivendo un periodo di appannamento, visti gli ultimi risultati. Periodo coinciso anche con i tanti infortuni che hanno colpito la squadra di Allegri. Domani contro l’Atalanta sarà una partita da vincere, per incamerare sì i tre punti ma soprattutto per ridare slancio psicologico ad una formazione che ha disputato una grande prima parte di stagione.

Serie A, la Salernitana pronta ad affidarsi a Colantuono

Nel frattempo in serie A potrebbero esserci delle novità legate alla panchina della Salernitana. I granata anche oggi sono andati al tappeto sul campo del Cagliari, perdendo per 4-2. Un risultato che sembra avvicinare l’undici campano alla retrocessione in serie B, anche se finché la matematica dà speranza deve credere nella rimonta.

🇱🇻 La #Salernitana va ancora ko. Il club valuta se cambiare anche Fabio Liverani affidandosi alla soluzione interna Stefano Colantuono pic.twitter.com/GCVfGooOb7 — Marco Conterio (@marcoconterio) March 9, 2024

Come riporta Marco Conterio la Salernitana presto potrebbe cambiare ancora una volta allenatore. Dopo appena qualche settimana infatti potrebbe interrompersi il rapporto con Fabio Liverani. La Salernitana starebbe infatti valutando la possibilità di affidarsi a Stefano Colantuono per cambiare rotta. Anche se i punti a disposizione sono sempre meno e ai granata servirebbe un vero e proprio miracolo per tornare in corsa.