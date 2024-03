Allegri-Juventus, scritta la parola fine: si è proposto al top club

Incredibile annuncio sul futuro di Massimiano Allegri. È stato proposto ad una big del calcio europeo.

Si avvicina la fine del rapporto tra la Juventus e Allegri. Ecco nuove indiscrezioni riguardo il destino del livornese, che attraverso i suoi agenti è stato riposto ad un top club.

Non si placano le voci relative al futuro di Massimiliano Allegri. Il contratto in scadenza a giugno 2025 non sarà rinnovato, con la società che sta già pensando al prossimo tecnico da prendere. In pole c’è sempre Thiago Motta, che è il primo nome della lista di Giuntoli. Intanto, per Allegri arrivano importanti novità relative al suo futuro: i suoi agenti l’hanno proposto ad una big, ecco tutti i dettagli.

Allegri via dalla Juve, ecco dove può andare

Arriva dalla Francia una notizia sul futuro di Massimiliano Allegri. Il tecnico è stato proposto al Barcellona: ecco la risposta del club blaugrana.

Secondo le ultime informazioni raccolte da FootMercato, Massimiliano Allegri è stato proposto al Barcellona. Ma il profilo dell’allenatore bianconero non è stato preso in considerazione all’interno della società blaugrana. Ci sono alcune questioni, di carattere tecnico tattico, che non convincono del tutto il management del club catalano. Non c’è dubbio che il casting andrà avanti ancora per un po’ visto che, nelle ultime settimane, c’è stato anche un colloquio con i rappresentanti di Flick. Il tedesco è un altro allenatore che si è proposto al Barcellona per la prossima stagione.