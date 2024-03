Giuntoli si prende la Juve: salta la prima “testa” in dirigenza

Ultimissime notizie sul futuro della Juventus: Giuntoli entra in azione, ecco le mosse dell’ex Napoli.

Arrivano le prime indiscrezioni riguardo ciò che potrebbe succedere nei prossimi mesi.

Giuntoli plenipotenziario alla Juventus. Il dirigente ha già iniziato la sua missione con l’obiettivo di rendere più competitiva la squadra. Il banco di prova sarà la prossima campagna trasferimento dove l’ex Napoli avrà sempre più maggiori poteri. La sua voce in capitolo avrà un peso maggiore, a partire dalla scelta riguardo il futuro allenatore. Allegri è in corso anche se il contratto in scadenza a giugno 2025 non aiuta il tecnico. Sullo sfondo resta la possibilità di prendere Thiago Motta. Intanto, in società è previsto l’ingresso del braccio destro di Giuntoli.

Juventus: ribaltone in società, ecco cosa accadrà

Non solo Allegri. A rischio anche la posizione di Manna. Il giovane dirigente, protagonista la scorsa estate prima dell’arrivo di Giuntoli, con il rinnovo di Rabiot e l’acquisto di Weah, ha un grande rapporto con il tecnico livornese. L’addio del mister potrebbe spingerlo a lasciare i bianconeri. Situazione da chiarire nei prossimi mesi, ecco le ultime novità sul suo ruolo all’interno dello staff dirigenziale della Vecchia Signora.

Così il giornalista Luca Fausto Momblano al canale Twitch Juventibus.

“La combo Giuntoli-Manna non è un unico corpo di lavoro. Si dovranno sedere e decidere se continuare oppure no. E’ certo, intanto, l’arrivo di Pompilio dal Napoli, uomo di Giuntoli che ha già deciso il ruolo: lo vuole in sede perché lui passerà sempre più tempo lontano, in giro per l’Italia e l’Europa a seguire calciatori. Ci sono comunque dei movimenti che lasciano presagire a qualcosa”.

Poi la notizia relativa all’addio di Cherubini, che non rinnoverà il suo contratto con la Vecchia Signora.

“Giuntoli ha potere? Quanto? Può decidere? E’ autonomo? Ha carta bianca? Quello visto nelle uscite pubbliche è molto assertivo e trasparente, come quando ha spiegato l’operazione Alcaraz. Anche su Allegri lo stesso. In generale c’è questa cosa che emerge. Intanto, anticipo che per la prossima stagione Cherubini dovrebbe lasciare la Juventus, perché ha il contratto in scadenza. Claudio Chiellini può rinnovare mentre cambierà qualche dirigente per quanto riguarda i settori giovanile”.