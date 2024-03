L’Arabia fa ricca la Juventus: 170 milioni per ritornare a volare

L’Arabia Saudita pronta a far ricca la Juventus: 170milioni di euro per tornare a volare e per tornare a vincere in Italia e in Europa. Ecco la situazione

Una svolta ricchissima. Una svolta che potrebbe portare alla Juventus quei soldi che servono per fare degli investimenti importanti e per cercare di riuscire a tornare a vincere. Perché come sappiamo, senza liquidità è difficile restare al passo con le big.

Questa mattina TuttoSport apre il giornale con una notizia importante per il mondo bianconero. Una notizia che potrebbe anche cambiare sul mercato i piani di Cristiano Giuntoli che sta cercando di far quadrare in qualche modo i conti e che spera ovviamente di avere un poco più di larga mano sulle scelte. E come averla? Sapendo di poter contare su un budget importante per la prossima sessione estiva del mercato e questo budget a quanto pare lo potrebbe portare anche quello che sarebbe il nuovo sponsor bianconero.

L’Arabia Saudita fa ricca la Juve: il nuovo sponsor

Si parla infatti di un nuovo sponsor, da 170milioni di euro, che si vocifera potrebbe essere una compagnia aerea saudita. Chissà, magari ieri John Elkann, presente nel box della sua Ferrari per il Gran Premio di Jeddah, non era lì solamente per la Rossa, ma anche chissà, magari per cercare un nuovo investimento per la Juventus.

Vedremo ovviamente se queste indiscrezioni verranno confermate dai fatti nei prossimi mesi. Sicuramente sarebbe qualcosa di veramente importante per le casse bianconere che sappiamo benissimo come non si trovino in questo momento in condizioni così floride. Sarebbe un bel colpo.