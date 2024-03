Sorpasso last minute: Juve-Atalanta, Allegri esclude un titolare

By

Sorpasso last minute. La delicatissima gara interna contro l’Atalanta può segnare la stagione della Juventus. Allegri pensa a delle novità.

Durante la canonica conferenza stampa, alla vigilia di Juventus-Atalanta, Massimiliano Allegri non si è nascosto. Quando ha parlato dell’assoluta necessità che la Juventus faccia risultato è perché sa bene che la gara contro i bergamaschi può rappresentare la partita spartiacque. Nel bene o nel male.

Dopo aver conquistato soltanto cinque punti nelle ultime sei gare di campionato ed averne totalizzati soltanto due contro tre formazioni in lotta per non retrocedere, inizia a montare la preoccupazione. Perché un altro insidioso avversario si sta ponendo dinanzi alla formazione bianconera: il calendario.

Il programma delle gare di campionato che attende la Juventus incute una certa preoccupazione, con in più le due semifinali di Coppa Italia contro la Lazio di Maurizio Sarri, a rendere più complicato il cammino verso la sospiratissima qualificazione alla prossima Champions League.

Forse proprio il calendario, ed il timore che i suoi giocatori abbiano già dato tutto, o quasi, in quella prima parte di stagione quasi miracolosa, non fa dormire sonni tranquilli al tecnico bianconero, che ha già iniziato un ansioso conto alla rovescia dei punti che mancano a raggiungere l’obiettivo prefissato.

Sorpasso last minute

Quasi non bastassero tali problematiche, ecco arrivare infortuni e squalifiche a rendere tutto ancora più complicato. L’assenza di Vlahovic, squalificato e Rabiot, ancora infortunato, costringono Allegri a rivedere l’assetto della sua squadra.

Contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, il tecnico della Juventus starebbe pensando ad una novità dell’ultimo minuto. E’ Sky Sport a fornirci la possibile dritta. Un cambio sulla corsia di sinistra dove l’esterno serbo Kostic potrebbe essere avvicendato da Iling Junior.

La stagione di Kostic è stata fin qui assai deludente, mentre il giovane talento inglese sperava in una stagione decisamente diversa. Ora, per l’Under 21 inglese, vi potrebbe essere l’occasione giusta per provare a convincere la Juve a puntare decisamente su di lui.

Una partita, pertanto, doppiamente decisiva. Per la Juventus e per Iling Junior.