Juventus-Allegri, nuova stangata: annuncio in diretta

Ultimissime notizie Juventus: ecco tutti i dettagli su questa nuova stangata per Massimiliano Allegri.

Situazione preoccupante per la Juventus che non riesce più a vincere. Una sola vittoria nelle ultime setti di campionato apre degli scenari sul futuro di Massimiliano Allegri che dovrà essere bravo a riprendersi la sua Juve anche perché in questo finale di stagione i bianconeri si giocano l’accesso in Champions League e la conquista della finale di Coppa Italia.

Il pareggio per 2-2 contro l’Atalanta ha confermato le difficoltà della Juventus che, in questo periodo, ha raccolto davvero pochi punti. Arriva la mazzata per Massimiliano Allegri che continua ad essere criticato non solo da una parte della tifoseria bianconera.

Juventus: Allegri nei guai

Arriva il giudizio sull’operato di Massimiliano Allegri alla Juventus. Questa volta il tecnico è finito nel mirino della critica a causa delle sue dichiarazioni post Atalanta.

Ospite alla trasmissione di Rai 2 Domenica Sportiva, Daniele Adani ha criticato Max Allegri che nel post partita ha parlato di quarto posto come obiettivo stagionale della Juventus.

“Concettualmente la Juventus non può iniziare il campionato senza porsi l’obiettivo di vincere lo Scudetto. In corso d’opera, anche per cercare consensi, si può cambiare obiettivo e dire che il quarto posto fosse l’obiettivo ma la realtà è un altra”.

“La Juventus, che non gioca le coppe europee, nelle ultime sette partite ha vinto una svolta volta. Ciò va sottolineato perché è un aspetto negativo. Non posso pensare che la Juventus ha gli stessi obiettivi del Bologna, che si è ritrovata a lottare per la Champions League”.