Calciomercato Juventus, Giuntoli ha deciso: c’è il rinnovo

Calciomercato Juventus, ormai Giuntoli ha deciso anche per spazzare via tutte le indiscrezioni di mercato. I bianconeri vogliono il rinnovo

La Juve lo vuole blindare, perché le prestazioni sono salite di livello e perché è un giocatore che vista la giovane età può ancora crescere sotto molti aspetti. E poi, non da meno, c’è pure l’interesse del Real Madrid che mette un poco di paura alla società bianconera e sappiamo benissimo che quando si muove un club come quello madrileno l’attrazione diventa difficile da rispedire indietro.

Il futuro di Andrea Cambiaso, comunque, dovrebbe essere alla Juventus. Il suo contratto scade nel 2027 – quindi il tempo c’è – ma questo non toglie dalla testa a Giuntoli e ai suoi colleghi di volerlo blindare in maniera ulteriore. Le informazioni che sono state riportate da Mirko Di Natale vanno decisamente in questa direzione.

Calciomercato Juventus, i bianconeri vogliono il rinnovo di Cambiaso

“C’è la voglia di prolungare il suo contratto per blindarlo ulteriormente. Se ne riparlerà” ha scritto il giornalista. Quindi è evidente come la Juventus punti decisamente su un elemento ormai entrato in pianta stabile (e non solo per quelle che sono le defezioni) nella formazione titolare di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese lo utilizza sia come interno di centrocampo sia come esterno, e in alcune occasioni lo ha mandato in campo anche come punta nel 4-3-3.

Insomma, la duttilità è una delle caratteristiche più importanti del giocatore che la Juve ha preso dal Genoa e che poi ha girato in prestito al Bologna lo scorso anno. Un giocatore che ricordiamo può anche giocare come esterno basso. Un tuttofare da blindare. Da gente come Cambiaso passa il futuro della società bianconera.