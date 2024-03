Juventus-Inter infinita: Marotta si fionda sul pupillo di Giuntoli

Adesso anche Marotta starebbe muovendosi per un pupillo di Giuntoli, i dettagli della potenziale trattativa.

Secondo quanto riportato da ‘Plettemberg di SkySportDE’, l’Inter, insieme a Juventus e Milan, è interessata all’attaccante olandese Joshua Zirkzee attualmente in forza al Bologna. Il giovane talento, classe 2001, sembra essere entrato nel radar dei club italiani, che potrebbero essere pronti a muoversi sul mercato per assicurarsi le sue prestazioni.

Il Bologna, club che attualmente detiene i diritti del giocatore, valuta Zirkzee nell’ordine dei 35-40 milioni di euro. Nonostante il suo potenziale, il Bayern Monaco, club precedente di Zirkzee, sembra non essere interessato a riportarlo in squadra in questa fase.

Tutti pazzi per Zirkzee: c’è anche l’Inter di Marotta

Joshua Zirkzee ha dimostrato il suo talento e la sua versatilità in varie posizioni offensive, attirando l’attenzione di diverse squadre europee. La sua giovane età lo rende un investimento interessante per i club che cercano di rinforzare il proprio reparto offensivo con un giocatore dalle prospettive interessanti per il futuro. Con l’Inter, la Juventus e il Milan che cercano di migliorare le proprie squadre in vista delle prossime stagioni, l’interesse per Zirkzee rappresenta una mossa strategica per garantire opzioni offensive di qualità e prospettive di crescita a lungo termine.

Il destino di Joshua Zirkzee potrebbe essere oggetto di negoziato nelle prossime settimane, con i club italiani pronti a competere per assicurarsi i suoi servizi e a soddisfare le richieste del Bologna per il trasferimento del giovane attaccante olandese. Certamente il giocatore, vista la stagione in corso, sarà naturalmente un upgrade offensivo di rilievo per la squadra che riuscirà ad ottenerne il cartellino. Staremo, dunque, a vedere cosa succederà tra le tre big interessate del campionato italiano.