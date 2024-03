Grave infortunio, titolare KO: niente Juventus

Grave infortunio, uno dei titolari finisce ko e salta la partita contro la Juventus. Serve più di un mese di stop per recuperare da questo problema

Un grave infortunio lo mette fuori dai giochi per almeno 40-45 giorni. Un infortunio serio che gli farà saltare sicuramente anche la gara contro la Juventus che, come sappiamo, non è mai una sfida come le altre per nessun club. Figuriamoci per una società come il Torino, che contro i bianconeri affrontano il derby che non vincono da diverso tempo. E Juric lo dovrà giocare senza uno dei suoi titolari, uno dei fedelissimi se vogliamo dirla davvero tutta.

Secondo le informazioni che sono state riportate da Gianluca Sartori, direttore di ToroNews, Djidji dovrà stare fermo per oltre un mese: per lui si parla di una lesione distale del muscolo semitendinoso sinistro. Non entriamo nei dettagli, non siamo né medici e nemmeno fisioterapisti, e ci fermiamo solamente a riportare quello che ha detto il giornalista, che ha sottolineato come questo sia un grave infortunio da “40-45 giorni di stop come minimo”.

Grave infortunio, Juric perde Djidji

Insomma Juric perde uno dei difensori titolari della sua squadra e per le prossime partite dovrà inventarsi qualcosa. Il Torino, ricordiamo, è in lotta per un posto in Europa anche se al momento è un poco distante. Ma sappiamo benissimo anche per via delle parole del tecnico che arrivati a questo punto della stagione e con la classifica che i granata si trovano ci si può lavorare.

Ma con un difensore in meno allora diventa un poco più difficile visto che le qualità di Djidji, nel contesto del Toro, sono sicuramente importanti.