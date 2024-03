Juventus-Real Madrid, svolta all’ultima curva: affare (s)bloccato

Ultimissime di calciomercato: intreccio Juventus Real Madrid, ecco cosa può succedere la prossima stagione.

Profilo seguito con attenzione da Cristiano Giuntoli, per la prossima sessione di mercato, il giocatore è uno di quelli che può essere utile alla Juventus che ha bisogno di elementi duttili capaci di ricoprire più posizioni.

Grande attenzione al mercato dei parametri zero per la Juventus, che segue tantissimi profili per la prossima stagione. Dopo Felipe Anderson, arrivano delle indiscrezioni di mercato che riguardano il giocatore di proprietà del Real Madrid che non ha ancora prolungato il suo contratto. Occasione da non perdere per i bianconeri che hanno la possibilità di prendere il giocatore a parametro zero, in vista della prossima sessione estiva di mercato.

Juventus: colpo dal Real Madrid? Nuove notizie dalla Spagna

Guardando la lista dei giocatori in scadenza di contratto a giugno 2024, è uscito fuori anche il nome di Lucas Vazquez. Il calciatore spagnolo, già cercato dalla Juventus la scorsa estate, può essere un rinforzo utile per la Vecchia Signora visto che l’esterno può essere schierato anche come terzino destro.

Arrivano degli importanti aggiornamenti di mercato riguardo la prossima squadra di Lucas Vazquez. Ecco la decisione del Real Madrid sul rinnovo del calciatore.

Il Real Madrid è a un bivio: deve prendere una decisione sul futuro di Lucas Vazquez, che è stato fondamentale nella rotazione difensive dei blancos in questa stagione. Il giocatore ha mostrato, negli ultimi tempi, grandi prestazioni che potrebbero aiutarlo a continuare almeno un altro anno la sua esperienza al Real Madrid

Lucas Vazquez è stato un pilastro fondamentale del reparto difensivo del Real Madrid, alternativa di Dani Carvajal, posizione che in questo modo sarebbe ben coperta anche per la prossima stagione senza la necessità di investire quest’estate una buona somma di denaro per prendere un terzino destro. Ecco perché prende quota la decisione di rinnovare il contratto del calciatore, che scade il 30 giugno 2024

Con un totale di un gol e quattro assist in 27 partite in questa stagione, Lucas Vazquez è sulla buona strada per prolungare il contratto per un altro anno con il Real Madrid. Sotto la guida di Carlo Ancelotti, avrà la possibilità di incrementare il suo numero di partite con la squadra spagnola.

Non ci sarà, dunque, la possibilità per Giuntoli di entrare nell’affare e convincere Lucas Vazquez a sposare il progetto Juventus. E’ quasi certo che, in caso di proposta per il rinnovo con il Real Madrid, lo spagnolo decida di accettare la proposta e proseguire la sua esperienza in Spagna con la maglia dei Blancos.