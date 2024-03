“Accordo Juve-Sassuolo per Berardi”: ha svelato ogni dettaglio

Il calciomercato della Juventus della prossima estate si preannuncia bollente visti i rumors che si accavallano in questo periodo.

Ci stiamo avvicinando ormai alla fase conclusiva di questo campionato, durante il quale la formazione di Massimiliano Allegri aveva subito tutti nella prima parte della stagione. Nell’ultimo mese e mezzo però in bianco e nero hanno perso contatto con l’Inter capolista dicendo definitivamente addio alla possibilità di conquistare lo scudetto.

Adesso l’obiettivo minimo stagionale sarà riuscire a conquistare il pass per la prossima edizione della Champions League. Traguardo fondamentale anche per motivi economici, in considerazione del fatto che partecipare al torneo garantisce degli introiti che non possono che fare bene alle casse del club. La Juventus dovrà spendere tanto nel prossimo calciomercato, con il direttore Giuntoli che dovrà essere bravo non solo a trovare in giro per il mondo dei talenti da far crescere a Torino, ma anche elementi chiave che possono essere trascinatori per i compagni.

Juventus, Carnevali svela: “C’era l’accordo per Berardi”

Ci sono diversi elementi che ovviamente fanno gola ai bianconeri per rinforzare una squadra che vorrà puntare allo scudetto e a fare un cammino importante in Europa. Al diesse il compito di convincerli a vestire la casacca della Juventus.

Non c’è riuscito in passato a convincere un big del calcio italiano nemmeno Marotta. E’ il retroscena che ha rivelato l’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali a Rds. Il dirigente neroverde ha infatti svelato che in passato “era stato trovato un accordo con la Juventus, ai tempi di Marotta, per Berardi. Ma il calciatore ha fatto una scelta diversa. Non un rinuncia, ma la volontà di rimanere al Sassuolo cercando di giocare per qualcosa di importante”. Trattativa sfumata, insomma. La Juventus ci riproverà nella prossima estate? Difficile dirlo. Berardi intanto deve recuperare da un infortunio che lo terrà a lungo lontano dai campi.