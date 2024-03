Obiettivo raggiunto per la Juventus: addio Allegri, c’è la svolta

Obiettivo raggiunto per la Juventus, dall’addio di Massimiliano Allegri al mercato. La svolta c’è: tutto quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi

Adesso è ufficiale: la Juventus si prende la partecipazione al Mondiale per Club e con essa tutte le cose positive che ci sono dietro. Visibilità, enorme, visto che ci saranno gli occhi del Mondo, tra un anno, a guardare la manifestazione, e soprattutto enormi entrate economiche che si dovrebbero aggirare, solamente con la presenza, intorno ai 50milioni di euro. E questi soldi, adesso, diventano assolutamente un fattore.

Sì, perché con questa disponibilità economica che prima di ieri non si poteva mettere in conto e che l’eliminazione del Napoli dalla Champions League ha fatto liberare, Giuntoli può pensare con una certa tranquillità al futuro. Soldi che possono anche impattare sul futuro di Massimiliano Allegri: la Juve potrebbe avere le risorse economiche per dare il benservito all’allenatore, qualora lo volesse, senza pensare più di tante alle ripercussioni sul bilancio.

Obiettivo raggiunto, cambia anche il mercato

Evidente che non solo in panchina potrebbe esserci il ribaltone, ma anche sul mercato le cose possono cambiare in maniera decisiva. La Juventus non può presentarsi il prossimo anno solamente con la voglia di partecipare, ma deve cercare di arrivare più avanti possibile anche se sappiamo come ci sono e ci saranno degli squadroni che difficilmente si potranno battere. Però quegli introiti citati prima possono anche stravolgere le strategie di mercato di Giuntoli, che può pescare qualche coniglio dal cilindro la prossima estate intanto per tornare a vincere in Italia. E pensiamo allo scudetto, ovviamente.

Insomma, l’eliminazione del Napoli ha fatto esultare principalmente i tifosi della Juventus. E magari anche dentro la Continassa un sorriso c’è stato. Adesso sta alla dirigenza saper riuscire a sfruttare al meglio questi soldi. Non inaspettati eh, ma sicuramente non certi. Adesso ci sono.