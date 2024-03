Penalizzazione ed esclusione dalle Coppe: nuovo caos in Serie A

Penalizzazione ed esclusione dalle Coppe: in Serie A scoppia il nuovo caos. Tutti gli scenari dopo le perquisizioni di ieri

Quella di ieri è stata una giornata particolare per il Milan. La Guardia di Finanza ha iscritto nel registro degli indagati alcuni dirigenti rossoneri e vuole vederci chiaro sul passaggio di proprietà da Elliot a RedBird. Ci vuole vedere chiaro perché secondo gli inquirenti il club potrebbe essere anche di proprietà dei primi. Insomma, tutto può succedere.

In tutto questo – si legge questa mattina su TuttoSport – il Milan si dice estraneo ai fatti e ha fatto sapere attraverso un comunicato ufficiale che collaborerà con gli inquirenti. Ma Fifa e Uefa, inoltre, aspettano le carte delle indagini per capire come muoversi. E la situazione potrebbe precipitare assai presto.

Il Milan nel mirino, quello che potrebbe succedere

Sono tanti i passaggi da aspettare, intanto. Ma vedendo quello che è successo alla Juventus lo scorso anno penalizzata ancora prima di una sentenza ufficiale, allora gli scenari possono essere clamorosi. Si legge di una penalizzazione in Serie A o addirittura all’esclusione dalle Coppe Europee. Il Milan adesso è secondo in classifica davanti alla Juventus e ha come obiettivo quello di prendersi una qualificazione alla prossima Champions League. In questo momento ci sarebbe dentro.

Ma adesso non si può escludere nulla. Niente. E anche se siamo solamente all’inizio già le prime indiscrezioni escono fuori. Vedremo e seguiremo attentamente la situazione, vedremo e seguire con molta attenzione quello che potrebbe succedere. La Juve ha già pagato, sappiamo.