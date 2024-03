Premio fedeltà: rinnova a vita con la Juventus

Calciomercato Juventus, il club ha rotto gli indugi. Tempi e modi verranno decisi a tempo debito. Ma il rinnovo sarà a vita

Un premio fedeltà perché di uomini così ormai se ne vedono pochi nel mondo del calcio. E ovviamente l’atteggiamento, la voglia, e tutto quello che c’è non solo in campo ma anche fuori, non può di certo passare inosservato.

Nelle scorse settimane di dubbi ce ne sono stati, anche perché fino al momento non c’erano notizie né di incontri né di altro. Ma adesso la Juventus – secondo quelle che sono le informazioni che TuttoSport ha svelato questa mattina – avrebbe rotto gli indugi. Il modo e i tempi verranno decisi al momento opportuno, ma si può tranquillamente parlare di un rinnovo quasi a vita. E andiamo a vedere di chi si tratta.

Calciomercato Juventus, firma Rugani

Il nome è quello di Daniele Rugani, difensore che quando viene chiamato in causa la sua partita la porta sempre a casa. Decisivo un paio di settimane fa contro il Frosinone, il quotidiano torinese svela che la Juventus ha ormai deciso di fargli mettere nero su bianco. Da parte sua, come ha spiegato a più riprese l’agente, c’è tutta la volontà di rimanere in bianconero per molto tempo e questo suo desiderio dovrebbe essere accontentato dalla proprietà.

Insomma, ci siamo: se ne parlerà come detto a tempo debito quindi in prossimità della scadenza. Per il momento nessuno ha fretta perché le parti sono convinte, è evidente, di voler continuare insieme anche per le prossime stagioni. Quando sono gli atteggiamenti a fare la differenza: ecco l’esempio concreto.