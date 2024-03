Juve, 4-3-3 al potere. Cinque acquisti e Vlahovic-Chiesa: squadra da sogno

Juventus, per la prossima stagione ci potrebbe essere un cambio di modulo: il 4-3-3 al potere, cinque acquisti e una squadra da sogno con quella coppia davanti

Un mercato ricco di obiettivi. Un mercato che praticamente è cambiato dopo l’ufficialità della qualificazione al prossimo Mondiale per Club. Adesso la Juventus ha le risorse per riuscire a prendere qualcuno, cosa che fino a poco tempo fa non era successa e non era stata possibile. Insomma, l’eliminazione del Napoli ha aperto degli scenari importanti che la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina ha cercato di delineare.

Intanto partiamo da quello che potrebbe essere un colpo a parametro zero: quello di Felipe Anderson, che la Juve sembra aver chiuso. L’addio di Sarri e la situazione generale della Lazio in questo momento potrebbero accelerare la situazione. E non può che essere un bene, ovviamente. Ma oltre i colpi senza spendere un euro sul mercato, c’è da pensare anche a quelli che richiedono degli investimenti. Ah, rimanendo per un attimo a parametro zero non possiamo dimenticare che Hermoso rimane un obiettivo, visto che ancora non ha rinnovato con l’Atletico Madrid.

Juventus, ecco i colpi

Una Juve che si pensa possa anche cambiare modulo: anche se rimanesse Allegri qualche segnale è stato mandato nelle ultime uscite. Ecco perché si pensa a Reinildo esterno sempre dei Colchoneros.

E poi? E poi serve un regista, magari Ferguson del Bologna oppure Merino della Real Sociedad. Senza dimenticare, infine, che il sogno rimane Teun Koopemeiners, il centrocampista dell’Atalanta che con due reti ha fatto strappare un punto alla sua squadra nella trasferta di domenica scorsa. Una Juve quindi che pensa decisamente in grande. I soldi del Mondiale per Club subito da investire.